В России зарегистрировали рекордное подорожание овсянки

В России зарегистрировано рекордный рост цен на овсяные хлопья. Об этом, со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщает РБК.

В августа закупочные цены на хлопья типа «Геркулес» в стране превысили 26,8 тыс рублей за тонну. Годом ранее цена была всего 19,7 тыс рублей.

Подорожал и сам овёс, из которого делаются хлопья. В частности, в Алтайском крае тонна сырья стоит 11,5 тыс рублей, годом ранее – 5,8 тыс рублей.

Реклама

Президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич утверждает, что в России никогда не было настолько высоких цен на овёс.

В качестве причин подорожания овса эксперты называют снижение посевных площадей и неблагоприятные погодные условия в Сибири.