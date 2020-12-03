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В России запретят продавать «веселящий газ»

7info7

В РФ перестанут пропагандировать и продавать бесцветный негорючий газ (N2O),используемый в развлекательных целях для повышения настроения. За нарушение этого запрета будет введена уголовная ответственность. Об этом «Известиям» рассказали авторызаконопроекта «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления)физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты РФ», который будет рассмотрен Госдумой в декабре.

Мы начали заниматься его разработкой с 2017 года, а сама проблема появилась где-то с 2015года, причем, не только в России, но и в странах Европы. У нас тот момент все чаще сталипоявляться случаи смертельного отравления этим веществом. Например, тогда в одной изквартир в Москве нашли погибших студентов, а рядом с ними баллон с закисью азота. Послеэтих инцидентов ряд федеральных ведомств, включая Роспотребнадзор, сделали заявления о необходимости ограничения продажи этого так называемого «веселящего газа» населению.Однако до сих пор никаких решений не принято, — сообщила «Известиям» один из авторовзаконопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко.

В 2018 году в Госдуму была внесена первая редакция законопроекта, которую правительстворекомендовало парламентариям доработать. Сейчас депутаты получили положительныйотзыв кабмина на новую версию документа. Также Наталья Костенко сообщила, что отдельнов Госдуму будут внесены поправки о введении уголовной ответственности за нарушениезапрета и распространение N2O.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:Здоровью не вредить: в России запретят продавать «веселящий газ»

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