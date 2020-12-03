В РФ перестанут пропагандировать и продавать бесцветный негорючий газ (N2O),используемый в развлекательных целях для повышения настроения. За нарушение этого запрета будет введена уголовная ответственность. Об этом «Известиям» рассказали авторызаконопроекта «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления)физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты РФ», который будет рассмотрен Госдумой в декабре.
В 2018 году в Госдуму была внесена первая редакция законопроекта, которую правительстворекомендовало парламентариям доработать. Сейчас депутаты получили положительныйотзыв кабмина на новую версию документа. Также Наталья Костенко сообщила, что отдельнов Госдуму будут внесены поправки о введении уголовной ответственности за нарушениезапрета и распространение N2O.
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:Здоровью не вредить: в России запретят продавать «веселящий газ»