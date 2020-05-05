В России запретили продавать алкоголь в жилых домах

Сегодня, 5 мая, в силу вступает закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах. Речь идёт о небольших барах, площадью не более 20 кв. м, расположенных на первых этажах домов. Теперь так называемые «разливайки» должны прекратить своё существование.
Согласно документу, региональные власти могут вводить дополнительные ограничения и полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах, сообщает РИА «Новости».
Одной из причин принятия закона стали многочисленные обращения и жалобы граждан, недовольных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках.
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