В России зафиксировали всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах

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Защитники прав заемщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы. Такие выводы сделали аналитики проекта ОНФ «За права заемщиков», проанализировав 1,5 тыс. сообщений в соцсетях и других открытых источниках.

Данная опция появилась более двух недель назад, однако людям или отказывают, или не могут предоставить достаточно информации, или банки подменяют госпрограмму собственными продуктами с менее выгодными условиями, сообщают эксперты.

ЦБ и сами кредитные организации настаивают, что с момента вступления в силу закона прошло мало времени. Кроме того, программы банков подходят для клиентов, которые не соответствуют критериям, заложенным в нормативе.

Рост количества обращений аналитики ОНФ связывают с длительностью периода самоизоляции. Что, естественно, отразилось на доходах людей. Как указывается в мониторинге, 76% сообщений в соцсетях и открытых источниках содержат жалобы на работу линий поддержки и немотивированные отказы в кредитных каникулах.

Закон №106-ФЗ о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля, а 10-го числа правительство увеличило лимиты по ипотеке в отдельных регионах. Сейчас право на отсрочку до полугода имеют заемщики, чей доход в связи с последними событиями снизился на 30% и более, а также заболевшие коронавирусом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Долгожданный отпуск: зафиксирован всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах