В России вырос спрос на респираторы и защитные очки из-за коронавируса

В России из-за распространения коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на защитные очки и респираторы. Такие выводы сделали «Известия», ознакомившись со статистикой оператора фискальных данных «Такском».

В феврале продажи респираторов выросли вчетверо в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Вместе с тем, средняя цена изделия поднялась на 18% — до 242 рублей. Говоря о спросе на защитные очки, то их россияне покупали на 33% чаще, и их средняя стоимость выросла на 9% — до 158 рублей.

Сохраняется, по данным статистики, и стабильный спрос на медицинские маски. В феврале их купили 4,5 раза больше, чем в тот же период год назад. Средняя цена за упаковку — 49 рублей, на 16% дороже, чем в 2019-м.

Кроме того, «Такском» проанализировал динамику продаж стерильных перчаток — их объем продаж остается пока на уровне прошлого года (плюс 0,5%) В то время как цены пошли вверх — на 9% до в среднем 81 рубля за пачку.

Что касается пользы и эффективности данных средств защиты, то по мнению завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галины Кожевниковой, использование масок и респираторов актуально для тех, кто много контактирует с людьми.

4 марта правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Подобные ограничения, по замыслам чиновников, принимались с целью защиты интересов граждан РФ.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вирусный спрос: россияне скупают респираторы и защитные очки

