В России состоится федеральное родительское собрание

Ситуация с началом учебного года в России остаётся тревожной. И дата начала и формат обучения зависят от эпидемиологической ситуации.

Перед началом учебного года состоится федеральное родительское собрание. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в ходе совещания по эпидемиологической обстановке, которое провёл Владимир Путин. На собрании родителям расскажут об организации учебного процесса и дадут подробные рекомендации.

По словам Кравцова, опыт организации учебного процесса с соблюдением всех санитарных требований был отработан на ЕГЭ. Вспышек заболевания после экзаменов зафиксировано не было.

Будет проведена максимальная просветительская работа с педагогами, учениками и их родителями.