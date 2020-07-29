В России состоится федеральное родительское собрание

Ситуация с началом учебного года в России остаётся тревожной. И дата начала и формат обучения зависят от эпидемиологической ситуации.
Перед началом учебного года состоится федеральное родительское собрание. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в ходе совещания по эпидемиологической обстановке, которое провёл Владимир Путин. На собрании родителям расскажут об организации учебного процесса и дадут подробные рекомендации.
По словам Кравцова, опыт организации учебного процесса с соблюдением всех санитарных требований был отработан на ЕГЭ. Вспышек заболевания после экзаменов зафиксировано не было.
Будет проведена максимальная просветительская работа с педагогами, учениками и их родителями.
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