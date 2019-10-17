В России сократилась численность населения

За первые девять месяцев 2019 года сократилась численность населения России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Выяснилось, что на территории нашей страны стало жить на 52,5 тысячи человек меньше, чем в 2018 году. На 1 августа в России проживало 146,7 миллиона граждан.

Естественная убыль населения за период с января по сентябрь 2019 года составила 219,2 тысячи человек, за этот же период в прошлом году – 169,1 тысячи. В этом году в стране стало в два раза больше мигрантов.