В России рынок агрегаторов такси за год вырос на 100% в России

За первые шесть месяцев 2019 года объем рынка агрегаторов такси достиг 174,15 млрд рублей, говорится в обзоре Discovery Research Group, с которым ознакомились «Известия». При сохранении нынешней динамики роста, по итогам года он увеличится еще на 20%. В прошлом году объем составил 290,5 млрд рублей против 146,8 млрд в 2017-м.

Доля объединенной компании «Яндекс.Такси» и Uber в первом полугодии составила 46,7%, «Везет» — 24,1%, Gett — 9,7%, «Максим» — 5,6%, «Ситимобил» — 1,6%. С учетом анонсированной покупки «Яндекс.Такси» программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет», во многих регионах их совокупная доля превысит 50%, полагают авторы.

В исследовании подчеркивается, что агрегаторы такси существенно изменили рынок — таксопарки «ослабли и попали под контроль» IT-компаний. Большинство традиционных диспетчерских служб либо подключились к платформам цифровых агрегаторов, либо внедрили собственную IT-платформу, или вовсе закрылись.

В «Яндекс.Такси» поставили под сомнение данные исследования. В компании отметили, что им неизвестны его методика и источники, а «объективный анализ рынка требует верификации данных в разных, независимых источниках».

Как рассказал «Известиям» руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, основные претензии в адрес агрегаторов, которые поступают от пассажиров, — это прежде всего не обеспечение безопасности поездки.

Водителей при этом пока не признают наемными сотрудниками агрегаторов такси, как это недавно сделали для Uber и Lyft власти Калифорнии (США), поэтому правила Трудового кодекса, включая соцгарантии, на них не распространяются.

Подробнее — в материале «Известий»:В два счётчика: рынок агрегаторов такси за год вырос на 100%