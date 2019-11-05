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В России рассмотрят законопроект о налоговом вычете на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться в России летом 2020 года. Об этом рассказал «Известиям» первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенёв.

Соответствующий законопроект разработали в Минфине, он уже поступил в правительство. На рассмотрение депутатов его внесут в декабре. Поручение проработать вопрос предоставления такого вычета россиянам в апреле 2019 года дал правительству президент Владимир Путин.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.

Налоговый вычет с расходов на фитнес можно будет получить лишь одним путем — при подаче налоговой декларации в ФНС, сказано в документах Минфина к законопроекту.

Подробнее — в материале «Известий»: Фитнес-сбор: налоговый вычет на занятия спортом готовят к лету 2020-го

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