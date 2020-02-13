На главную Новости мира

В России предложили запретить шуметь днём

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст, документ есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что нововведение будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Внесение поправки в проект КоАПа поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — заявила сенатор.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

ХК «Рязань» завершит сезон без плей-офф домашними играми

Новости Рязани
«Горожане» потеряли шансы на выход в плей-офф, поэтому февральская домашняя серия станет для команды завершающей в сезоне-2019/2020. На своём льду «бело-синие» сыграют 14, 16 и 18 февраля.
Узнать больше

Стали известны подробности массового ДТП под Рязанью

Новости Рязани
Авария произошла в среду, 12 февраля, в 10.45 на 17 километре автодороги Рязань – Ряжск, недалеко от поворота на Денежниково. По предварительным данным, на повороте опрокинулся грузовик Scania, перевозивший песок в сторону Рязани. Также участниками ДТП стали три легковых автомобиля, двигавшихся навстречу, – Qashqai, Renault Duster и Haval.
Узнать больше

Рязанцы обсудили перспективы благоустройства сквера на Трудовой

Администрация
В среду, 12 февраля, активисты посёлка Шлаковый встретились с заместителем председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светланой Ворнаковой, представителями управления...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Обзор новостей Рязани за 12 февраля

Новости Рязани
Что произошло в Рязани в минувшую среду? Появилась афиша главных событий Рязанской области на 2020 год. Такой календарь событий...
Узнать больше

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

Рязанцев приглашают послушать «Оперный дивертисмент»

Культура
В четверг, 13 февраля, в центральной городской библиотеке имени Есенина состоится концертная программа «Оперный дивертисмент». Участие в ней...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Продажи противовирусных препаратов в России увеличились в 3,6 раза

Педофил развращал школьниц по телефону из колонии

Иностранец изнасиловал девочку в отеле в Петербурге