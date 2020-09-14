В России предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов написал письмо начальнику МВД Михаилу Черникову с предложением разрешить водить автомобиль с 16-ти лет, сообщает RT.

Чиновник отметил, что в этом возрасте многие уже уезжают учиться в другой город, а некоторые даже официально трудоустраиваются. По мнению Власова, вождение в таком раннем возрасте позволит вовлечь молодых людей в экономические процессы. Ведь желание приобрести машину преобразуется в желание раньше найти работу, обеспечивать себя и стать самостоятельным.