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В России предложили продавать спиртное через сайт госуслуг

Сотрудники Российской ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили Правительству РФ, Министерству финансов, Министерству промышленности и торговли, Министерству связи и коммуникаций, а также РАР проработать способы онлайн-продажи спиртного.

Чтобы осуществлять торговлю алкоголем онлайн, планируется использовать сайт госуслуг. При этом доставкой должны заняться «Почта России» и курьерские службы. Проверку возраста покупателей можно проводить через Единую биометрическую систему.

Еще неизвестный регионы, где будет проводиться эксперимент. Отметим, что на данный момент в правительстве ведется обсуждение закона о легализации продажи спиртного через Сеть, сообщает Вечерняя Казань.

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