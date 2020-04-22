Среда, 22 апреля, 2020
5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Екатерина Приведенцева

В Пермском крае мужчина заживо сварился в печи

Новости мира
34-летний мужчина погиб на территории Пермского края. Его смерть была страшной: он сварился в раскаленной печи на заводе. ЧП...
Узнать больше

80-летний пенсионер вылечился от COVID-19 на Сахалине

Коронавирус мир
80-летний мужчина, живущий на территории Сахалинской области, заболел коронавирусом. Пенсионер вылечился, сообщает 19 апреля пресс-служба губернатора и правительства субъекта.
Узнать больше

118 лет назад впервые для опознания преступника применили дактилоскопию

В этот день
Дактилоскопия – метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи, то есть каждый человек обладает индивидуальным узором папиллярных...
Узнать больше
-

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин. Об этом парламентарий рассказал «Известиям».

По его словам, такой шаг может быть актуальным, если в регионах вновь будет наблюдаться взрывной спрос на антисептики. Рябухин отметил, что конфискованную продукцию следует денатурировать, прежде чем направлять на производство антисептиков. Такая мера сделает невозможным ее употребление, а значит, исключит основной риск в этой ситуации — отравление людей.

Парламентарий подчеркнул, что в апреле, по данным Минпромторга, производство антисептиков в РФ резко увеличилось. Ранее министерство сообщало, что спрос на этот товар стал беспрецедентно высоким. Поэтому отечественная промышленность была мобилизована: российские производители в разы увеличили мощности. Уже на начало марта объем изготовленной продукции в стране составлял около 45 тыс. л в сутки, а к 13 апреля его увеличили в шесть раз.

Согласно действующему законодательству, изъятая продукция подлежит уничтожению по решению суда (хотя в реальности такое решение может приниматься годами, в течение которых весь этот объем хранится на складах Росспиртпрома). Такая практика действует во всем мире, уничтожение — это основной способ борьбы с нелегальным алкоголем и другого сценария действий в этой ситуации не существует. Однако условиях пандемии можно рассмотреть и альтернативные меры, считает парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Занятия спиртом: из конфискованного алкоголя хотят делать антисептики

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани сочинили «Ативирусный рок-н-ролл»

Коронавирус Рязань
Творческие люди региона во время пандемии коронавируса продолжают заниматься творчеством. В связи с самоизоляцией  общение,  как и музыка перешли в онлайн, но драйв и...
Узнать больше

Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Новости Рязани
22 апреля в Рязани и Рязанской области вновь ожидается усиление ветра. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани сочинили «Ативирусный рок-н-ролл»

Коронавирус Рязань
Творческие люди региона во время пандемии коронавируса продолжают заниматься творчеством. В связи с самоизоляцией  общение,  как и музыка перешли в онлайн, но драйв и...
Узнать больше

Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
Узнать больше

Стали известны причины смерти двух рязанцев с COVID-19

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, стали известны результаты вскрытия двух скончавшихся пациентов рязанских больниц с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+