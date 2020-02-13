На главную Новости мира

В России перед 14 февраля вырос спрос на презервативы и цветы

В преддверии Дня Святого Валентина вырос спрос на презервативы и цветы. Об этом сообщили «Известиям» аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

На седьмой неделе года (14 февраля) значительный рост по денежному обороту показывают презервативы (+69,6%), шоколадные конфеты (+64,5%), плюшевые игрушки (+40,3%), цветы (+35,6%), в то время как траты на отели снизились (-20,1%).

В этом году с 6 по 11 февраля продажи аромамасел выросли почти в три раза относительно среднего значения, а продажи воздушных шаров в форме сердец и свечей — более чем в два раза, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon. Также на площадке примерно в четыре раза подскочили показатели реализации нижнего белья.

За последние две недели перед праздником клиенты чаще всего приобретали бьюти-товары (например, косметику), игрушки, ювелирные изделия, бижутерию и аксессуары, сообщили «Известиям» в Wildberries. Так, к примеру, спрос на ювелирные часы-кулоны в форме сердца увеличился на 100%, а продажи шариков-сердец повысились на 95%. Духи и парфюмерные наборы продемонстрировали рост на 60%. Спрос на плюшевые игрушки (мишки и зайчики) поднялся на 80%.

В пресс-службе AliExpress отметили изменение предпочтений в выборе подарков на 14 февраля: в 2019 году в преддверии Дня всех влюбленных пользователи искали товары для красоты (маски, патчи, кисти для макияжа), товары для взрослых и нижнее белье, а в 2020 году переключились на поиск трендовой бижутерии и одежды.

В целом, по данным опроса Rate&Goods, большинство респондентов (44%) планируют потратить на презент возлюбленным не более 1 тыс. рублей. Только 4% готовы заплатить за подарок более 10 тыс. рублей. Традиционно люди чаще всего покупают сувениры и романтическую атрибутику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Чувства по карману: к 14 февраля вырос спрос на презервативы и цветы».

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

ХК «Рязань» завершит сезон без плей-офф домашними играми

Новости Рязани
«Горожане» потеряли шансы на выход в плей-офф, поэтому февральская домашняя серия станет для команды завершающей в сезоне-2019/2020. На своём льду «бело-синие» сыграют 14, 16 и 18 февраля.
Узнать больше

Стали известны подробности массового ДТП под Рязанью

Новости Рязани
Авария произошла в среду, 12 февраля, в 10.45 на 17 километре автодороги Рязань – Ряжск, недалеко от поворота на Денежниково. По предварительным данным, на повороте опрокинулся грузовик Scania, перевозивший песок в сторону Рязани. Также участниками ДТП стали три легковых автомобиля, двигавшихся навстречу, – Qashqai, Renault Duster и Haval.
Узнать больше

Рязанцы обсудили перспективы благоустройства сквера на Трудовой

Администрация
В среду, 12 февраля, активисты посёлка Шлаковый встретились с заместителем председателя комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы Светланой Ворнаковой, представителями управления...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Обзор новостей Рязани за 12 февраля

Новости Рязани
Что произошло в Рязани в минувшую среду? Появилась афиша главных событий Рязанской области на 2020 год. Такой календарь событий...
Узнать больше

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

Рязанцев приглашают послушать «Оперный дивертисмент»

Культура
В четверг, 13 февраля, в центральной городской библиотеке имени Есенина состоится концертная программа «Оперный дивертисмент». Участие в ней...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Продажи противовирусных препаратов в России увеличились в 3,6 раза

Педофил развращал школьниц по телефону из колонии

В России предложили запретить шуметь днём