В России обсудили новую дату проведения парада Победы

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне могут провести в июне. 9 мая торжества не состоялись из-за распространения коронавируса. В этот же день могут провести и голосование по поправкам в Конституцию. Такой вариант обсуждают в администрации президента, сообщает РБК.
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году состоялся парад Победы. Если этот вариант утвердят, 24 июня объявят выходным днём.
Окончательное решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Отмечается также, что рассматривается и другая дата – 3 сентября – дата окончания Второй мировой войны.
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