В России нашли «башню Рапунцель»

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Домик самой длинноволосой принцессы Диснея Рапунцель оказывается есть и в России. И расположен он в Солецком районе Новгородской области.

Информация о «башне Рапунцель» и её истории появилась в группе «Русь Новгородская» в ВК.

В сообщении говорится о том, что волшебная постройка находится на границе Новгородской и Псковской областей, в живописном месте на берегу реки Леменки.

Дом принадлежал купцам Ванюковым, поселившимся здесь в 1903 году. Торговцы занимались обработкой льна, а также покупали и стоили великолепные здания.

Автор фотографий Алексей Куликов, оставивший в ЖЖ свои воспоминания о прошлогодней поездке по этим местам, так высказался по поводу этой чудо-постройки:

— Дом сильно зарос, но башня..башня — это нечто, это вау, это ничоси, это просто ух! Настоящая башня Рапунцель))

Если Вы после пандемии COVID-19,соберетесь посетить это место, ловите координаты:

Новгородская область, Солецкий район, посёлок Каменка

GPS-координаты: 57.981832, 30.126357

Фото: Алексей Куликов