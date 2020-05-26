В России нашли «башню Рапунцель»

Домик самой длинноволосой принцессы Диснея Рапунцель оказывается есть и в России. И расположен он в Солецком районе Новгородской области.
Информация о «башне Рапунцель» и её истории появилась в группе «Русь Новгородская» в ВК.
В сообщении говорится о том, что волшебная постройка находится на границе Новгородской и Псковской областей, в живописном месте на берегу реки Леменки.
Дом принадлежал купцам Ванюковым, поселившимся здесь в 1903 году. Торговцы занимались обработкой льна, а также покупали и стоили великолепные здания.
Автор фотографий Алексей Куликов, оставивший в ЖЖ свои воспоминания о прошлогодней поездке по этим местам, так высказался по поводу этой чудо-постройки:
— Дом сильно зарос, но башня..башня — это нечто, это вау, это ничоси, это просто ух! Настоящая башня Рапунцель))
Если Вы после пандемии COVID-19,соберетесь посетить это место, ловите координаты:
Новгородская область, Солецкий район, посёлок Каменка
GPS-координаты: 57.981832, 30.126357
Фото: Алексей Куликов
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