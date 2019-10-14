В России начали продавать новейшие смартфоны фирмы Nokia

В РФ стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Гаджеты вошли в программу Android One и будут обновлены до Android 10. Кроме того, данные аппараты позиционируются как девайсы неплохого качества с хорошими камерами.

На Nokia 7.2 поставили тройную основную камеру, один из «глаз» которой обладает разрешением в 48 Мп. При этом оптику для смартфонов поставила известная компания ZEISS. Анонсируется, что камера смартфона будет делать фотографии хорошего качества даже в ночное время суток. Фронтальная камера оснащена разрешением на 20 Мп. «Сердцем» для 7.2 стал чип Snapdragon 660. За длительность работы смартфона отвечает батарея с емкостью в 3500 мАч. Сообщается, что с таким аккумулятором новинка будет «пахать» без подзарядки 2 дня. Nokia 7.2 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ обойдется покупателям на территории РФ в 19 990 рублей.

Nokia 6.2 также обзавелся тремя объективами основной камеры. Вот только оснащение послабее: 16, 5 и 8 Мп. Фронталка является 8-мегапиксельной. За быстроту работы отвечает процессор Snapdragon 636, а батарея такая же, как на 7.2. Nokia 6.2 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ стоит 14 990 рублям. Купить оба устройства можно в Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнёров, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра.ру