В России могут отменить имущественный налог многодетным семьям

Член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком, сообщает RT.

В настоящее время льготы для многодетных семей при платежах за имущество представлены в виде налоговых вычетов. То есть налогом не облагается площадь 10 кв.м для комнаты, 20 кв. м для квартиры и 50 кв. м для частного дома.

По словам Ирины Волынец таких мер поддержки недостаточно, потому что для многих семей сумма все еще может быть существенной. Кроме того, новый проект может способствовать увеличению числа многодетных семей.