В Роспотребнадзоре объяснили, чем опасны домашние соленья

В Роспотребнадзоре заявили, что употребление домашних солений может привести к летальному исходу. Оказывается, консервация поражает центральную нервную систему, сообщает ТАСС.

По словам специалистов, именно домашние соленья чаще всего вызывают смертельно опасное заболевание — ботулизм. Вещества, которые и возбуждают эту болезнь, могут сохраняться только при отсутствии доступа кислорода. А домашние соленья как раз имеют герметичную упаковку, куда не проникает воздух. При этом невозможно понять, какая банка испорчена, а какая нет. Опасные соленья не меняют вкус или запах, а упаковка может остаться в прежнем виде.

— Не покупайте домашние консервы на рынках или у случайных продавцов. Велика вероятность того, что эти соленья хранили неправильно. Домашние консервы должны храниться только в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергаться температурной обработке, — рассказывает специалист в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что нельзя дома закрывать консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно очистить от мелких частиц, которые в будущем могут стать возбудителем ботулизма.

По данным роспотребнадзора от этого заболевания страдает около 200 человек ежегодно. А в первом полугодии 2020 года было выявлено 6 летальных исходов.