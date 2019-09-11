В Роскачестве рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в Сети

Помощь нуждающимся – личное дело каждого, и мало кто из истинных благотворителей бахвалится тем, что оказывает помощь. Однако, порой, бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества и спекуляции на эмоциях с целью обогащения. Из-за этого неравнодушные люди вовсе предпочитают не жертвовать средства, время и эмоции, опасаясь обмана.

Даже если сумма пожертвования несущественна, человеку неприятно осознавать, что его средствами завладел не тот, кому они предназначались. Не уточнив важные детали о сборе средств, велик шанс направить средства не в помощь больному ребенку или взрослому, а в карман мошенника.

С ростом популярности соцсетей все чаще сборы пожертвований ведутся прямо на страницах участников трагедии или их близких, либо через знаменитостей, которые активно призывают оказать помощь, но при этом не всегда проверяют информацию, которую публикуют. Не спешите верить всему, что публикуют в соцсетях. Посты о благотворительности на интернет-площадках с большой аудиторией — это настоящая кормушка для мошенников, потому что мало кто проверяет подлинность ситуации – чаще люди просто проявляют милосердие, доверяя источнику информации, а в последствии сотни миллионов рублей ежегодно уходят в карманы преступников.

Там, где есть эмоции, всегда найдутся и те, кто на них зарабатывает. Вы видите громкий проект с драматичной историей и внушительной группой поддержки? Не спешите открывать свой кошелек – сначала проверьте, не пытаются ли на вас заработать.

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает рекомендации, как избежать переводов в карманы мошенников.

Самое безопасное – жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные, а не переводить частным лицам.

Переводы в благотворительные фонды:

Проверяйте информацию: настоящие благотворительные фонды никогда не прячутся – они размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, указывают актуальные контактные данные для связи с организацией. Если вы не можете на сайте, по телефону или в переписке получить полную информацию о том, кто собирает средства, в каких целях, в какой больнице лечится человек, с которым произошла беда, лучше выберите другой фонд для пожертвования.

Обратите внимание на сайт фонда – так как он предполагает ввод персональных и платежных данных, он должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. Об этом свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Также обратите внимание на наличие сертификата PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), на странице, на которой вводите данные своей банковской карты. Как правило, гарантии безопасности заявлены под полем для ввода данных или внизу страницы. Если что-либо из перечисленного отсутствует на сайте – не вводите свои данные.

Проверяйте подлинность фотографий, размещенных на сайте, сделав поиск по картинке. Для этого правой кнопкой мыши кликните по картинке и скопируйте адрес картинки. Затем в поисковике выберите поиск по картинке и выставьте скопированный адрес. За неимением подлинных снимков мошенники нередко обращаются к онлайн-фотобанкам, поэтому если вы увидите эту же фотографию, предлагаемую к продаже на фотостоке либо с описанием, где уже другой повод для сбора – не переводите деньги.

Проверяйте реквизиты – не переводите деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки. Настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом.

Пожертвования частным лицам:

Переводите деньги только тем людям, которых лично знаете (друзья, родственники, коллеги) и обязательно предварительно позвонив и уточнив, что случилось. Только убедившись, что описанная ситуация действительно имеет место, можете переводить деньги. Не редки случаи, когда злоумышленники взламывают аккаунт человека, размещают сообщение о сборе денег в связи, например, с чьей-то смертью и указывают номер карты. При этом пишут, что «сбором денег сейчас занимаюсь не я, карта родственника или друга». Как правило, звонить и проверять в такой ситуации неудобно, и люди молча переводят деньги. Обман вскрывается лишь через несколько часов.

Не распространяйте «фейки» — если вы хотите переслать сообщение в соцсети или мессенджере о сборе средств в помощь другим людям, делайте это только после перепроверки информации. Свяжитесь с тем, кто переслал сообщение, спросите, знает ли он лично того человека, о котором идет речь, общался ли он с ним, уверен ли он в информации. Если вы сомневаетесь в ответах, не переводите денег и не пересылайте призывы о помощи другим.

Проверьте предоставленные для перевода реквизиты: вбейте в поисковик номер карточки, счета либо указанный номер телефона. Может оказаться, что это данные мошенника, и он аналогичным образом уже собирал деньги.

«Ваше критическое мышление – это ваша безопасность. Подходить к пожертвованию нужно точно так же, как и к любому другому расходованию средств – как вы покупаете смартфон, автомобиль или любой другой товар. Необходимо совершить простейшие действия для того, чтобы себя обезопасить – жертвовать только в проверенные благотворительные фонды. Ни при каких обстоятельствах ни один благотворительный фонд не собирает деньги на улице наличными, так как они не подотчетны, и на частные карты. Если вы видите подобный сбор, и, если не знаете лично людей, которые собирают средства – не переводите деньги, какая бы ни была душещипательная история. Это будет считаться обычным переводом – потом никто никому ничего не должен. Перед тем, как пожертвовать средства, забейте название фонда в поисковик, посмотрите на его сайт, почитайте отзывы, проанализируйте отчеты, информацию о попечительском совете фонда и об уставных документах, проверьте, есть ли отчеты на сайте Министерства юстиций. Критически мыслите и проверяйте информацию – никакой другой защиты не существует. Мошенники паразитируют абсолютно на всем, поэтому нужно быть бдительными», – подчеркнул Митя Алешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь».

Помните, что подход к благим делам должен быть взвешенным и не спонтанным, поскольку именно на это и рассчитывают преступники. «Мы призываем людей помогать через фонды и обдуманно – не жертвовать на личные карты по объявлениям в соцсетях, проверять фонды, прежде чем сделать перевод. Сейчас привлечь к ответственности мошенников, которые ведут псевдо-благотворительные сборы и в Интернете, и на улицах или в общественном транспорте очень сложно.

Активисты, которые годами противостоят таким недобросовестным сборщикам в интернете, исходя из своего опыта, озвучили, что за год в карманы лжесборщиков уходит около 500 млн рублей. Эти деньги могли бы помочь очень многим людям, будь они пожертвованы в надежные благотворительные фонды. Примерно столько же собирают и лжеволонтеры с ящиками для пожертвований. Пример из «офлайна»: печально известный Алексей Степанов, много лет выпрашивающий у людей деньги на вымышленных детей и прикрывающийся именами хороших фондов, недавно заявил в передаче на федеральном телевидении, что в одном автобусе может собрать до нескольких тысяч рублей», – говорит Кира Смирнова, исполнительный директор Благотворительного собрания «Все вместе».

Обращайте внимание на фонды, которые прошли верификацию экспертами. Сделать это можно, например, на сайтах «Нужна помощь», «Добро Mail.ru», «Благо.ру», в том числе – подписантов Декларации об основных принципах прозрачности НКО, которых уже больше 170. Декларация разработана в 2018 году при участии экспертов некоммерческого сектора. Подписавшие ее благотворительные организации поддерживают четыре основных принципа: понятная регулярная отчетность, открытая информация об организации и ее учредителях, отказ от сборов на личные карты, регламентированный сбор наличных пожертвований. Ссылка на декларацию: https://stop-obman.info/deklaracia-2 и полный список подписантов: https://stop-obman.info/fondy-podpisanty-prozrachnoct, где перечислены фонды, которым можно доверять.

«Если вас когда-то уже обманули, это не повод навсегда отвернуться от благотворительности. Стоит лишь разобраться в том, как правильно делать добрые дела и не «кормить» мошенников», – говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. – «Прежде чем перевести деньги, обязательно перепроверьте информацию, изучите сайт фонда, пользуясь нашими рекомендациями».