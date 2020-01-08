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В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Российской газете», какие отечественные товары могут выйти на мировой рынок благодаря своему качеству.

По его словам, в России очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженное. Также Протасов отметил российское растительное масло и продукты, сделанные из нашего зерна и муки. 

Российское мясо премиального качества уже вывозят в Латинскую Америку, кроме того, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса. 

Также глава Роскачества отметил мясо птицы, заявил, что в стране начали делать хорошие сыры и вино. 

– Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции, – приводит его слова РГ

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