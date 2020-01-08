В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Российской газете», какие отечественные товары могут выйти на мировой рынок благодаря своему качеству.



По его словам, в России очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженное. Также Протасов отметил российское растительное масло и продукты, сделанные из нашего зерна и муки.



Российское мясо премиального качества уже вывозят в Латинскую Америку, кроме того, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.



Также глава Роскачества отметил мясо птицы, заявил, что в стране начали делать хорошие сыры и вино.

