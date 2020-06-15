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В РФ разрабатывают самую оперативную тест-систему выявления COVID-19

7info 2
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Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» работают над инновационной системой экспресс-диагностики и лечения COVID-19 с помощь пептидов, пространственно комплементарных (подходящих как замок и ключ) шипу коронавируса. В случае успешного прохождения всех испытаний, это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за десять минут.

«Поскольку вирус находится в эпителии, на поверхности – там, откуда он проникает в организм – в носу, в горле, то для анализа необходим мазок или мокрота, – пояснили «Известиям» в «ЛЭТИ».

На чипе из стекла или полимера размером с предметное стеклышко имеется входной резервуар с раствором, куда помещается проба для анализа. Чип вставляется в считывающее устройство, где раствор проходит мимо площадок с пептидами.

Если в пробе есть вирусы, они будут «прицепляться» к пептидам. С помощью оптического устройства можно сразу же увидеть их яркое свечение. Регистрация присоединившихся белков на таком биочипе проводится с использованием оптического метода, также разработанного в ЛЭТИ. Специалисты говорят, что на весь цикл испытаний вплоть до сертификации Роспотребнадзором уйдет от восьми до десяти месяцев.
Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Чипировать COVID: уникальный биосенсер позволит выявить инфекцию за десять минут

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