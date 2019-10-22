В РФ раскупают квартиры размером с кухню

На территории России стали модными маленькие квартиры. Размер таких жилплощадей не превышает 10 квадратных метров.

По мнению экспертов, такая мода не является плохой. При этом они отмечают, что студии с маленьким размером площади выбирают студенты или холостяки – для таких людей маленькое жилье очень удобно. Отмечается, что в прошлом году минимальный метраж студии в миллионниках составлял 12 кв.м. В настоящее время минимумом является показатель в десять квадратных метров.

К примеру, в столице маленькую квартиру можно купить, отдав около двух миллионов. В Петербурге «малышка» обойдется в примерно миллион рублей. в других субъектах 10-метровые жилища стоят 550 – 890 тысяч рублей, сообщает Царьград.