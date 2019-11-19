В РФ названы 5 лучших кроссоверов с ценой до 2 миллионов

Сотрудники портала «ГЛАС» решили составить список самых лучших кроссоверов с ценой до 2 миллионов рублей. В рейтинг были включены 5 автомобилей.

Строчку №1 занял «японец» Toyota RAV4. Данный паркетник производят на территории Северной столицы. Машина обладает двигателем на 170 «лошадей» и стоит минимум 1 миллион 799 тысяч рублей. На второе место эксперты поставили немецкий Volkswagen Tiguan. Среди плюсов данного авто отличный двигатель и привлекательная внешность. Самый дешевый Tiguan можно найти за 1 миллион 499 тысяч. Замыкает ТОП-3 Mitsubishi Outlander, под капотом которого установлен мотор на 145 лошадиных сил. Минимальная цена на такой автомобиль составляет 1 млн 699 тысяч рублей.

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Четвертая позиция рейтинга досталась еще одному представителю Японии –Nissan Qashqai. У данного паркетника двигатель объемом 1.4 литра, который выдает 115 лошадиных сил. За переднеприводную машину с 6-ю скоростями придется отдать 1 млн 120 тысяч рублей. Последним в списке стал представитель Чехии – Skoda Kodiaq. Эта машина «вооружена» 1,4-литровым движком и 6-диапазонной МКПП. Кроме того, данный кроссовер очень экономичен – он тратит на 100 км пробега 6,2 литра топлива. Стоит такая модель минимум 1 470 тысяч рублей, сообщает Инфореактор.