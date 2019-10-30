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В РФ дебютирует кроссовер Changan CS55

Вскоре на автомобильный рынок России нагрянет маленький паркетник Changan CS55. Эта машина будет четвертой моделью в местной гамме автопроизводителя.

При этом стоит отметить, что в нашу страну привезут предыдущую версию автомобиля. Его длина будет составлять 4 с половиной метра. А вот в КНР, еще в августе, показали новую модификацию данной модели.

О комплектациях и стоимости Changan CS55 в России информации пока что нет. Она должна появиться позднее, перед началом реализации, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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