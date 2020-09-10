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Новости мираПроисшествия

Мужчина несколько лет избивал и насиловал своих маленьких детей

Иван Федоров

В Республике Татарстан 38-летний мужчина на протяжении нескольких лет избивал и насиловал своих малолетних сына и дочь, сообщает пресс-служба следственного комитета. 

Следствие установило, что с 2015 по 2019 год мужчина регулярно насиловал и избивал сына своей сожительницы. Когда это случилось первый раз, ребенку было 7 лет.

Кроме того, преступник заставлял маленького мальчика смотреть порнографические фильмы. В 2017 году злоумышленник взялся и за дочь, которую официально удочерил. Девочке на тот момент было 5 лет. 

Свою вину мужчину не признает, но суд все равно вынес обвинительный приговор. Злоумышленника приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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