Мужчина несколько лет избивал и насиловал своих маленьких детей

В Республике Татарстан 38-летний мужчина на протяжении нескольких лет избивал и насиловал своих малолетних сына и дочь, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Следствие установило, что с 2015 по 2019 год мужчина регулярно насиловал и избивал сына своей сожительницы. Когда это случилось первый раз, ребенку было 7 лет.

Кроме того, преступник заставлял маленького мальчика смотреть порнографические фильмы. В 2017 году злоумышленник взялся и за дочь, которую официально удочерил. Девочке на тот момент было 5 лет.

Свою вину мужчину не признает, но суд все равно вынес обвинительный приговор. Злоумышленника приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.