В РАН рассказали о реальных доходах населения

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В 2020 году реальные располагаемые доходы граждан сократятся на 5,2%, говорится в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В этом году впервые со времен кризиса 1998 года ожидается столь значительное сокращение. Впрочем, 22 года назад, по данным Росстата, показатель рухнул существенно больше — на 15,9%.

Оценки экспертов РАН оказались пессимистичнее, чем у Минэкономразвития. В обновленном прогнозе социально-экономического развития, составляемом министерством, реальные располагаемые доходы россиян к концу этого года просядут на 3,8%. При этом глава ведомства Максим Решетников заявил, что во II квартале этот показатель упадет на 6%, без антикризисных мер правительства этот показатель составил бы 7,5%.

Однако в среднесрочной перспективе, как по прогнозу Минэка, так и института уровень доходов населения выйдет в плюс. В министерстве ожидают, что в 2021-м, их рост составит 2,8%, в 2022 и 2023 годах — 2% и 2,6%. Тогда как в РАН в эти же периоды прогнозируют увеличение на 3,5%, 1,5% и 2,2% соответственно.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Коронный удар: что будет с доходами россиян

