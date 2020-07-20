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Новости мираОбщество

В работу учителей хотят вернуть советские нормы

7info 2

В Госдуме работают над законопроектами, предлагающими вернуть некоторые советские нормы в организацию работы учителей.

Как сообщают РИА «Новости», проект предлагает вернуть учителям удлинённый отпуск и право досрочно выходить на пенсию. Также предлагается установить, что средняя зарплата учителя должна быть не ниже средней по региону и стране.

Эта инициатива направлена на повышение правового статуса и улучшение условий труда педагогов, что позволит устранить нехватку учителей, в том числе в селах. Изменения планируют внести в федеральный закон «Об образовании» и ряд других законов.

В советский период все педагогические работники пользовались правом на удлиненный отпуск 56 календарных дней. А в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Конституции, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

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