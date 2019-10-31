В Приморье пьяный отец угробил свою малолетнюю дочь

В столице Приморья будет осужден мужчина, по вине которого погибла его маленькая дочь. Дело в том, что обвиняемый, будучи пьяным, устроил ДТП с летальным исходом.

По данным следствия, ЧП случилось в июле текущего года. На острове Русском, на территории населенного пункта Минка, пьяный мужчина захотел покатать на мотоцикле с коляской двух маленьких детей. Потеряв контроль над транспортным средством, мужчина выехал за пределы дорожного полотна. Мотоцикл оказался в кювете, где перевернулся.

В итоге один из двух малолетних детей – дочь пьяного водителя – получила смертельные повреждения и умерла. Теперь уголовное дело в отношении горе-родителя будет рассматриваться в суде. Мужчине «светит» тюремное наказание в виде тюремного срока продолжительностью в 5-12 лет, сообщает otvprim.ru.