На главную Новости мира В Приморье пьяный отец угробил свою малолетнюю дочь
Новости мираПроисшествия

В Приморье пьяный отец угробил свою малолетнюю дочь

В столице Приморья будет осужден мужчина, по вине которого погибла его маленькая дочь. Дело в том, что обвиняемый, будучи пьяным, устроил ДТП с летальным исходом.

По данным следствия, ЧП случилось в июле текущего года. На острове Русском, на территории населенного пункта Минка, пьяный мужчина захотел покатать на мотоцикле с коляской двух маленьких детей. Потеряв контроль над транспортным средством, мужчина выехал за пределы дорожного полотна. Мотоцикл оказался в кювете, где перевернулся.

В итоге один из двух малолетних детей – дочь пьяного водителя – получила смертельные повреждения и умерла. Теперь уголовное дело в отношении горе-родителя будет рассматриваться в суде. Мужчине «светит» тюремное наказание в виде тюремного срока продолжительностью в 5-12 лет, сообщает otvprim.ru.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»