В Приангарье нашли пропавших чиновников, обвиняемых в поджоге леса

Агентству ТАСС стало известно о местонахождении пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса.
Как ранее сообщалось, чиновников районной администрации задержали местные жители. Районные власти заявляли, что они в рамках своих должностных полномочий выехали на обследование новых очагов природных пожаров, но позднее пропали и перестали выходить на связь.
«Вернулись. Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили», – рассказала руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
По ее словам, чиновников «некоторое время удерживали», изъяв детали лодки, на которой они прибыли.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сейчас идет проверка в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу.
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