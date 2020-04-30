В Приангарье нашли пропавших чиновников, обвиняемых в поджоге леса

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Никита Брыкин
Фото - РЕН ТВ

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Агентству ТАСС стало известно о местонахождении пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса.

Как ранее сообщалось, чиновников районной администрации задержали местные жители. Районные власти заявляли, что они в рамках своих должностных полномочий выехали на обследование новых очагов природных пожаров, но позднее пропали и перестали выходить на связь.

«Вернулись. Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили», – рассказала руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

По ее словам, чиновников «некоторое время удерживали», изъяв детали лодки, на которой они прибыли.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сейчас идет проверка в отношении одного из районных чиновников на его причастность к поджогу.

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