В подмосковном лесу нашли избитого до полусмерти 11-летнего мальчика

В районе поселка Александрова в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья был найден 11-летний ребенок с множественными переломами и инфицированными ранами. Об этом пишет агентства «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что мальчика обнаружили избитым до полусмерти. Его доставили в ДГКБ №9 имени Сперанского, где врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом костей таза, перелом обеих лодыжек и ряд других увечий.

Ребенка направили в хирургическую реанимацию. По данному факту отделом по делам несовершеннолетних проводится проверка.