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Новости мираОбщество

В Подмосковье женщина в 14-й раз стала мамой

Иван Федоров
Стоп-кадр видео Mash

Жительница Подмосковья Елена родила 14-го ребенка в свои 40 лет. Ее мама стала бабушкой в 43 раз, сообщает Mash. 

В московском роддоме имени Баумана Елену встречала большая семья: 13 детей, муж и родственники. Женщина подарила им еще одну девочку. У мамы Елены 16 детей: девять родных и семь приемных. Все уже давно выросли и завели свои семьи, поэтому до недавнего времени у женщины было 42 внука и внучки. 

-Даже если я стою спиной к говорящему, то все равно могу понять, какой ребенок со мной разговаривает. Трудности возникают только с годом рождения. Чтобы ответить точно, нужно поднапрячься немного и вспомнить, кто в какое время родился,  — комментирует муж Елены.

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