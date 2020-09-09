В Подмосковье женщина в 14-й раз стала мамой

Жительница Подмосковья Елена родила 14-го ребенка в свои 40 лет. Ее мама стала бабушкой в 43 раз, сообщает Mash.

В московском роддоме имени Баумана Елену встречала большая семья: 13 детей, муж и родственники. Женщина подарила им еще одну девочку. У мамы Елены 16 детей: девять родных и семь приемных. Все уже давно выросли и завели свои семьи, поэтому до недавнего времени у женщины было 42 внука и внучки.

-Даже если я стою спиной к говорящему, то все равно могу понять, какой ребенок со мной разговаривает. Трудности возникают только с годом рождения. Чтобы ответить точно, нужно поднапрячься немного и вспомнить, кто в какое время родился, — комментирует муж Елены.