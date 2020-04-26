В Подмосковье закатили шумную вечеринку во время самоизоляции

Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку, которую устроили неизвестные ночью прямо под окнами жилых домов. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикую кадры с места случившегося.
Инцидент произошел в Ленинском городском округе. На улице собрались десятки людей, несмотря на режим самоизоляции. Они веселились под громкую музыку.
«Вот уже на протяжении нескольких дней в ЖК «Бутово парк 2» под Москвой DJ Олег устраивает дискотеки. Танцпол постоянно переполнен, от желающих нет отбоя», – говорится в сообщении.
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