В Подмосковье трое мужчин похитили ребенка и изнасиловали в лесу

Возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, которые похитили 16-летнюю девочку в Ногинске и надругались над ней. Об этом пишет телеканал «360».
Сообщается, что злоумышленники напали на студентку вечером прямо возле ее дома и силком затолкали жертву в машину. Они отвезли девочку в лес Богородского городского округа, где изнасиловали ее.
Подозреваемых удалось найти и задержать. Ими оказались три выходца из Ногинска. У одного из них есть судимость. Расследование продолжается.
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