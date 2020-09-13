В Подмосковье ребенок за рулем автомобиля устроил ДТП

В воскресенье, 13 сентября, двенадцатилетний мальчик сел за руль автомобиля и не справился с управлением. Он врезался в ограждение на Минском шоссе, сообщает ТАСС.

Примерно в 5:35 автомобиль Toyota совершил аварию на 22-м километре трассы М-1. По предварительной информации, 12-летний водитель без разрешения взял машину своего отчима и предложил прокатить своих друзей. Двигаясь по Москве, автомобиль привлек внимаем сотрудников ГИБДД из-за многочисленных нарушений правил. Когда ДПС начала преследование, водитель испугался и начал уходить от погони.

В итоге пострадали два мальчика 12-ти и 13-ти лет и еще одна 13-летняя пассажирка машины. Детей госпитализировали, а по факту произошедшего проводится проверка.