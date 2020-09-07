В Подмосковье расстреляли семью московской чиновницы

В субботу, 5 сентября, семью чиновницы из Московской управы нашли расстрелянной в деревне Вороново, сообщает газета “Комсомольская правда”.

В тот день полицейские приехали на место преступления по вызову соседей, которые слышали странные хлопки на участке. Когда сотрудники зашли в дом, то обнаружили там пугающую тишину: на голоса правоохранителей никто не отзывался. Тогда полицейские решили проверить дом. Зайдя в одну из комнат, они обнаружили на полу тела двух женщин и одного мужчины.

Оказалось, что одна из погибших — 49-летняя сотрудница управы одного из районов столицы. Рядом с ней лежала ее 69-летняя мать и 71-летний мужчина, который приходился двоюродным братом пожилой женщины.

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По предварительной информации, в тот день между родственниками возник конфликт из-за раздела имущества. Мужчина пришел в дом к своей племяннице и расстрелял женщин, а затем покончил жизнь самоубийством.