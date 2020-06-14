В Подмосковье пассажир бросил «гранату» в таксиста

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В Московской области завели уголовное дело по факту угрозы убийством. Жертвой стал водитель такси.

Мужчина пришел к полицейским и сообщил, что в рабочее время он поконфликтовал с пассажиром. Последний не хотел оплачивать проезд. В ходе выяснения отношений пассажир такси достал похожий на гранату предмет, выдернул чеку и пригрозил перевозчику расправой. После этого он швырнул «гранату» в салоне машины.

К счастью, «граната» была муляжом. Ведется расследование инцидента, пишет РЕН ТВ.