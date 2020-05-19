В Подмосковье охранники избили мужчину за отсутствие маски – СМИ

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Житель Московской области пожаловался на охранников супермаркета, которые, по его словам, избили его за то, что тот был без маски. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. На кадрах с места событий видно, что лицо молодого человека в крови. У него рассечена бровь.

Мужчина рассказал, что он зашел в магазин, и к нему сразу подошли сотрудники ЧОП. Его обвинили в нарушении масочного режима. По словам очевидцев, один из охранников пошел в атаку. Полицейским удалось остановить драку.

«Повалили меня. Один из них нанес мне удар», – говорит потерпевший.

Сотрудники магазина рассказали, что мужчина якобы пытался украсть товар. Реальная картина случившегося устанавливается.