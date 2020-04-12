В Подмосковье неизвестные разграбили храм

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Неизвестные ограбили храм в Московской области. ЧП произошло в Павловском Посаде.

Преступники проникли в храм Параскевы Пятницы и похитили приношения прихожан. Об этом сообщил в соцсети Facebook настоятель Павел Великанов.

Он уточнил, что напавшие «варварски разбили кивоты двух икон», а затем забрали себе драгоценности – приношения верующих. Великанов опубликовал фото с места ЧП, на которых показал последствия инцидента.