В Подмосковье мужчина убил человека, сжег его вещи и закопал тело

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Полицейские в Подмосковье раскрыли убийство, совершенное более полугода назад. Задержаны три человека. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Сообщается, что 36-летний мужчина пришел в автосервис к своему приятелю. Там же находился 44-летний работник сервиса. Мужчины распивали спиртное.

Как стало известно, в отсутствии товарища, который ненадолго отлучился, 36-летний злоумышленник и работник сервиса сильно повздорили. Он признался, что схватил молоток и несколько раз ударил им жертву по голове.

Убийца попросил друга помочь ему спрятать тело. Тот согласился. Молодые люди вывезли труп в Калужскую область, где закопали его в лесном массиве, а вещи несчастного сожгли. После чего, как ни в чем не бывало, вернулись домой. По факту убийства возбуждено уголовное дело.