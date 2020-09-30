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В Подмосковье мужчина избил, связал и пытался похитить 16-летнюю девочку

Елена Лобанова

В Подмосковье мужчина пытался похитить 16-летнюю девочку. При этом он ее избил и связал, сообщает РЕН ТВ. 

Все произошло 25 сентября на остановке на Ельдигинском шоссе. Первокурсница стояла и ждала автобус, когда к ней подъехал незнакомец на KIA Ceed. Он спросил у девочки дорогу до деревни Алешино. 

Девушка села в машину к незнакомцу, чтобы показать маршрут. И в этот момент злоумышленник напал на нее. Он избил первокурсницу, связал ее руки веревкой и отобрал у нее телефон. Но в какой-то момент преступник ослабил хватку и девушке удалось освободиться и убежать. 

Правоохранительные органы разыскали злоумышленника и задержали. Им оказался 40-летний неработающий мужчина. На него уже завели уголовное дело по факту разбоя и похищения несовершеннолетней.

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