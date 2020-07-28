В Подмосковье мальчик насквозь проткнул живот после рыбалки

В Московской области ребёнок едва не погиб после того, как проткнул свой живот подставкой для удочки. Об инциденте стало известно от врачей Воскресенской больницы.

Оказалось, что 13-летний парень попал в клинику, когда проткнул себя насквозь палкой. Это случилось, когда он возвращался домой с рыбалки. Мальчик ехал на велосипеде и, потеряв управление, упал. Подставка под удочку проткнула его и вышла, задев печень и двенадцатиперстную кишку.

Воскресенские врачи провели срочную операцию и сумели спасти жизнь мальчика. Теперь он находится под наблюдением хирурга, сообщает РЕН ТВ.