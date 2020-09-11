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В Подмосковье курьер приставал к 11-летней девочке

Иван Федоров
Россия. Санкт-Петербург. Курьер Delivery Club на Невском проспекте. Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

В Подмосковье доставщик еды приставал к 11-летней девочке Валерии. Мужчина писал потерпевшей в WhatsApp, а после и пытался звонить, сообщает telegram-канал Mash. 

По словам девочки, она находилась одна дома, когда курьер из Delivery Club привез заказ. Валерия спустилась к подъезду и увидела мужчину в серой машине. Тот вышел из автомобиля, отдал заказ и спокойно ушел. Когда девочка поднялась в квартиру, то обнаружила сообщения в WhatsApp с неизвестного номера. Сначала мужчина не говорил, кто он такой, а после признался, что работает доставщиком. 

Злоумышленник настойчиво спрашивал, сколько лет девочке. Она всячески уходила от ответа, но потом мужчина и сам признался, что знает, что она «маленькая». После этого Валерия заблокировала курьера, а он удалил всю переписку. Старшей сестре девочки все-таки удалось сделать несколько скриншотов переписки. 

После девушки рассказали обо всем родителям и позвонили в Delivery Club, чтобы рассказать о ситуации. В службе доставки ответили, что заказ доставлял курьер Burger King. Информацию уже якобы передали в ресторан и попросили разобраться. 

— Из Delivery Club мне позвонили, но толком так и не извинились. Просто сказали: «Мы сожалеем, что так получилось». Никакого наказания далее не последовало, — возмущается старшая сестра девочки. 

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