В Подмосковье курьер избил подростка-инвалида из-за цвета волос

Курьера компании Delivery Club, который напал на подростков из-за их внешнего вида, отстранили от работы. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Представитель службы доставки охарактеризовал действия мужчины как «отвратительные».

Ранее сообщалось, что несколько мужчин начали оскорблять компанию подростков из-за нестандартного цвета волос. Один из мужчин применил к подросткам физическую силу. Он нанес подросткам ушибы и ссадины во время нападения.

«У меня сыну 4 года, он тебя ***** в **** ******* (совершит половой акт – Прим. Ред.)», — кричал одному из подростков курьер.

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Также он обвинял детей в том, что они привели страну к упадку. Выяснилось, что девятиклассник, которого избил злоумышленник, страдает хронической болезнью почек, и год назад перенес сложную операцию. Он является инвалидом второй группы

Следком проведет проверку после избиения подростков в Зеленограде.