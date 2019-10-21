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В Подмосковье активистка сожгла 50 бургеров

В Московской области активистка сожгла 50 бургеров. Она сделала это в знак протеста против фастфуда.

Информация о поступке девушки появилась в соцсети. В паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» ВКонтакте разместили видео с места событий. На кадрах можно заметить молодую девушку, которая кладет в мангал много бургеров, забирая их с подносов, взятых в ресторане фастфуда.

Затем активистка поджигает еду и смотрит за тем, как сгорает фастфуд. Все это происходит через дорогу от «Макдоналдса».

Фото: скриншот из видео

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