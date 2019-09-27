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В Петропавловске юный водитель собрал комбо из трех авто

Вечером в четверг, 26 сентября, на улице Пограничной в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием трех машин.

Сообщается, что 18-летний водитель автомобиля «Toyota Crown» не смог выбрать безопасное расстояние и столкнулся с иномаркой «Toyota Mark-2», двигавшейся в попутном направлении. По инерции первое авто продолжило движение и врезалось в «Mitsubishi Pajero Mini».

Как пишет портал «Кам24», в аварии пострадал 36-летний водитель последней машины. Он был госпитализирован. Проводится проверка.

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