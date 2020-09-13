В Петербурге жестоко избили годовалую малышку во время застолья

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента, жертвой которого стала годовалая девочка в Петербурге, пишет «КП».

По предварительным данным, малышку могли избить прямо во время вечеринки. Ребенка госпитализировали ребенка с черепно-мозговой травмой, ушибами и кровоподтеками на лице. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что семья пригласили на застолье 41-летнюю подругу. Гостья была в нетрезвом состоянии и вела себя неспокойно. В ее отношении составили протокол за мелкое хулиганство. Не исключено, что женщина может быть причастна к избиению девочки.