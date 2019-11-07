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В Петербурге засняли водителя, играющего на гитаре за рулем

В Санкт-Петербурге местная жительница засняла на видео автомобилиста, который играл на гитаре, сидя за рулем своего авто. При этом иномарка «музыканта» стояла на светофоре в потоке вместе с другими машинами.

Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте. Там же опубликовали видеозапись с места событий. При просмотре видеоролика можно заметить, как водитель коричневого KIA Rio играет на гитаре, пока его автомобиль вместе с другими машинами стоит под светофором.

Примечательно, что у иномарки нет переднего бампера. По словам некоторых комментаторов в соцсети, «музыкант» лишился кузовной детали из-за своего любопытного увлечения за рулем.

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