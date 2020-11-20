В Петербурге убили мужчину за просьбу надеть маску

Телеканал «Звезда» опубликовал видео начала драки в маршрутном автобусе в Петербурге, в результате которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску.
Тело местного жителя нашли накануне вечером. По версии следствия, он возвращался домой после корпоратива. В маршрутке мужчина поругался двумя пассажирами: он попросил пару надеть маски. Ссора переросла в драку, которая продолжилась на улице. Мужчина получил ножевое ранение, которое оказалось смертельным.
На кадрах видно, как мужчина подходит к сидящей паре. После короткой беседы между оппонентами начинается потасовка.
Полиция задержала подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.