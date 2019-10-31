В Петербурге студенты толпой избили мужчину

30 октября сотрудниками правоохранительных органов города Санкт-Петербурга были арестованы три студента. Они учатся на факультете управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Поводом для задержания стало избиение, которое студенты осуществили на Владимирском проспекте 29 октября. Жертвой молодых людей стал 26-летний мужчина. Момент драки был заснят видеокамерами. При просмотре роликов можно заметить, что толпа студентов и их оппонент стали разбираться около входа в «Контакт-бар». Слов для выяснения отношений не хватило, в итоге все закончилось для 26-летнего петербуржца открытой травмой головы и переломом черепа.

В результате произошедшего завели уголовное дело. Главным подозреваемым является 21-летний парень из Кудрово. Он является отличником, активистом и главой студсовета, сообщает Мегаполис.

Фото: Мегаполис